Депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект о введении обязательных квот на рабочие места для ветеранов боевых действий. Как считает соавтор законопроекта, депутат Сергей Миронов, «это поможет признать заслуги бойцов и поддержать их возвращение к мирной жизни», Компании обязаны будут выделять рабочие места для бывших военных, а заодно получат снижение страховых взносов на 15% за сотрудников-ветеранов. Общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Краснодарском крае «Городское развитие» Ирина Дробышева считает, что при трудоустройстве ветеранов нужно будет провести филигранную работу по их адаптации и учесть условия труда.



Ирина Дробышева

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«Думаю, ветераны боевых действий смогут трудоустроиться без особых сложностей. Ребят даже с почестями станут принимать и на старые места работы, и у них даже будет выбор. Специалистов не хватает и стране нужны кадры. Хорошо, если профессионалы вернутся в мирные профессии. Например, в строительной отрасли сейчас очень не хватает каменщиков. Хороший специалист может зарабатывать от 100 до 200 тыс. руб. в месяц, в зависимости от скорости работы и взятых на себя смен.

Вопрос в том, насколько бывшие военнослужащие сами захотят работать на гражданских специальностях на стройке. Профессиональные военные – вряд ли, поскольку они уже выбрали свой жизненный путь. А вот те ребята, которые уходили с мирных профессий и являются профессионалами в своих областях — вполне возможно. Но в этом случае нужно будет учитывать условия труда, и необходима очень филигранная работа HR-служб по адаптации таких сотрудников.

Если трудоустраиваться придут люди, участвовавшие в боевых действиях и точно знающие цену жизни, то это видится как положительная характеристика».