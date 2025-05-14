Ушаков: Кремлю неизвестно о 22 условиях мира, которые обсуждали США и Украина

В Кремле пока не видели 22 условия урегулирования российско-украинского конфликта, согласованные Соединенными Штатами с Украиной. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Не видел»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.

В конце апреля Кит Келлог заявил, что США представили Украине 22 конкретных условия для завершения конфликта с Россией. Украинская сторона, по его словам, приняла предложение. В число прочего, подчеркнул господин Келлог, Киев готов прекратить огонь «на текущих линиях» и де-факто признать территориальные потери.

Лусине Баласян