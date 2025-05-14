Госдума в первом чтении приняла проект о госрегулировании приема в вузы

Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении государственного регулирования приема в университеты на платное обучение. Согласно документу, количество платных мест в вузах будет устанавливать правительство.

Законопроект предусматривает изменения в закон «Об образовании». Он предполагает, что университеты смогут принимать студентов на платное обучение только в пределах квот, которую с 1 сентября 2026 года будет устанавливать правительство. Сейчас ограничений на прием в вузы студентов на платную основу нет.

В пояснительной записке к документу указано, что он подготовлен по итогам выступления президента Владимира Путина на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля. Соавторами законопроекта указаны 346 депутатов, четыре сенатора, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава говорил «Известиям», что эта инициатива своевременная, поскольку в России «сегодня избыток юристов, экономистов и некоторых других профессий, которые молодежь получает за деньги». По его словам, после окончания учебы выпускники остаются невостребованными на рынке труда.

Петр Бузлаев