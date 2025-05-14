Материалы из космической промышленности в рюкзаках Long River

Российский бренд Long River, специализирующийся на аксессуарах из кожи, представил новую линейку рюкзаков. Всего в коллекции 30 экземпляров — и вот почему. Создатели марки закупили на аукционе материал, который используется в военной промышленности и производстве космических технологий — этот материал называется Dyneema. Именно он в сочетании с зернистой кожей Full Grain стал основой для коллекции рюкзаков. На каждом из них выгравирован порядковый номер, а сами модели отличаются прочностью и легкостью. Их уже сейчас можно приобрести на сайте или в шоуруме Long River.

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