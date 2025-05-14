Дмитрий Анхель — Предприниматели Патриоты

Дмитрий Игоревич Анхель – тренер по единоборствам, предприниматель и общественный деятель, основатель «Академии Грэпплинга».

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Родился 22 июня 1991 года в семье военных в Потсдаме, откуда спустя год родители вместе с ребенком переехали в Краснодар. Дмитрий – человек, сделавший себя сам: с 16 лет он ведет самостоятельный образ жизни, и успехам обязан в первую очередь упорству с трудолюбием.

Окончил Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (КГУФКСТ) по специальности педагога-психолога. Сегодня Дмитрий успешно комбинирует знания в психологии с практическим опытом в единоборствах – он насчитывает более 16 лет. Также Анхель является обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу: считает, что приход к этому виду спорта – лучшее, что с ним случалось.

В 2012 году Дмитрий открыл в Краснодаре «Академию Грэпплинга», где взрослые и дети оттачивают свое мастерство в бразильском джиу-джитсу и единоборствах. Сегодня в городе расположены три полноценных спортивных центра, в перспективе они появятся в каждом его районе. Кроме того, Академия имеет 10 филиалов на юге России, зарекомендовав себя точкой притяжения любителей здорового образа жизни.

Большое внимание в Академии уделяется работе с детьми. Из 1000 тренирующихся более 70% — это молодые ребята. Например, в головном центре Краснодара единоборствами занимаются 70 детей и еще 100 взрослых. Юные спортсмены регулярно выступают на соревнованиях, занимают призовые места, взращивают волю к победе через преодоление трудностей.

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Спортсмены, прошедшие школу Анхеля, достигают серьезных вершин: становятся чемпионами мира и Европы по версиям AJP, ACB JJ, NAGA, а также призерами первенств России и иных международных турниров.

Спорт – страсть Дмитрия, но у него есть и хобби: история и поэзия. Он верит в Бога и любовь, ставит во главу угла самосовершенствование, подает пример молодому поколению. Жизненное кредо Дмитрия отражено цитатой «Превосходство обязывает». Среди любимых книг – «Мартин Иден» Джека Лондона и «Дюна» Фрэнка Герберта.

Источником вдохновения считает друзей и близких. Дмитрий собрал вокруг себя единомышленников, которые и сами являются примерами для подражания – к ним хочется тянуться, у них хочется учиться. А их успехи оценивает как собственные.

Он также является участником сообщества «Предприниматели Патриоты», которое развивает деловую инициативу России, укрепляет ее роль в экономике и обществе. Философия и деятельность организации импонируют Анхелю, поскольку цели и задачи у них совпадают.

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Так, Дмитрий стремится превратить спорт в национальное достояние и ставит себе амбициозную цель – сделать джиу-джитсу таким же популярным и массовым, как футбол или баскетбол. И в этом направлении ведется пристальная работа.

Кроме того, предприниматель и спортсмен планирует масштабировать деятельность «Академии Грэпплинга»: открыть филиал в Москве, а также работать над общественно-полезными проектами в Краснодаре, которые помогут сделать жизнь людей лучше. Дмитрий Анхель уверен: спорт способен стать полноценной частью повседневной культуры россиян.

Дмитрий – по-настоящему очарованный и горящий своим делом человек. Он не просто старается быть примером для других, но вносит свой посильный вклад в развитие спортивного сообщества России: популяризирует джиу-джитсу, воспитывает чемпионов, стремится к самосовершенствованию на других направлениях.

ИП Белоконь Богдан Витальевич ИНН 261104041511