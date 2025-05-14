Госдума закрепила право избирателей на голосование бумажными бюллетенями

Депутаты Госдумы сегодня, 14 мая, приняли во втором чтении законопроект о внесении изменений в избирательное законодательство. В числе 67 поправок было одобрено и предложение о предоставлении избирателям возможности голосовать бумажными бюллетенями при проведении электронного голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно первоначальному тексту проекта, «бумажное» голосование могло проводиться одновременно с электронным по решению Центризбиркома или региональной избирательной комиссии. Поправка, внесенная группой депутатов из всех фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным, гласит, что при проведении электронного голосования «должна быть обеспечена возможность голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе». Это предложение было вынесено на отдельное голосование и единогласно одобрено 402 депутатами.

Законопроект, напомним, был внесен в Госдуму 13 февраля группой депутатов и сенаторов во главе с председателем конституционного комитета Совета федерации Андреем Клишасом. Среди прочего, документ предусматривает отказ от довыборов депутатов всех уровней в год, предшествующий выборам нового созыва парламента, отмену приписки зарубежных участков к одномандатным округам на выборах в Госдуму и запрет партиям принимать пожертвования от учрежденных иностранными агентами юрлиц. Ко второму чтению в документе появилась норма об изменении периодичности утверждения схемы одномандатных округов на выборах в Госдуму: теперь это будет делаться раз в пять лет вместо прежних десяти.

Божена Иванова