Цифровая трансформация бизнеса, новые источники финансирования, удержание и мотивация сотрудников: о чем будут говорить на «Движении» — 2025»

Стали известны темы секций «HR», «Цифровизация» и «Коммерческая недвижимость» на предстоящем форуме недвижимости «Движение» в Сочи.

Фото: пресс-служба форума недвижимости «Движение»

Эксперты расскажут о принципах работы с кадрами в условиях кризиса на рынке труда, разберут этапы системной цифровой трансформации строительного бизнеса, обсудят развитие сегмента гостеприимства, а также тренд на использование форматов mixed use* и light industrial** в коммерческой недвижимости. Событие пройдет с 24 по 27 июня 2025 года на территории «Роза Хутор».

В центре внимания новой трехдневной HR-секции будут вопросы привлечения, найма, удержания и мотивации сотрудников девелоперских компаний в кризисное для рынка труда время. Эксперты поделятся аналитикой и рабочими советами, как наладить коммуникацию между собственником компании и HRD (директором по персоналу), как грамотно управлять ФОТ и создать основу для развития неформальной культуры в команде девелопера. «Это наш ответ на запрос рынка. В HR-секции будет максимальное количество практических советов и техник, четырехчасовой мастер-класс проведет известный российский хедхантер и карьерный консультант Алена Владимирская. Это будет полноценный обучающий модуль, посвященный работе с командами»,— отметила программный директор форума недвижимости «Движение» Оксана Игнатова.

Фото: пресс-служба форума недвижимости «Движение»

На площадке секции «Цифровизация», которая также станет новинкой этого года на «Движении», в течение двух дней будут разбирать инструменты государственного регулирования отрасли через цифровизацию, этапы цифровизации всей отрасли, а также алгоритм системной цифровой трансформации конкретного бизнеса. «Основная задача этой секции — дать возможность послушать и принять решение для своего бизнеса, нужна ли вам цифровая трансформация и в каких масштабах. В тематике цифровизации и цифровой трансформации очень важно понимать, какие конкретные технологии вы можете эффективно внедрить в своей компании»,— рассказала программный директор. Темы, связанные с диджитал-технологиями, будут подниматься и на других площадках форума: в секции «Продажи» заявлена тема «ИИ в продажах», а в блоке «Маркетинг» эксперты обсудят, как AI меняет рынок недвижимости.

Рынок коммерческой недвижимости становится одной из центральных тем отраслевой повестки не только из-за падения спроса на жилье. Аналитики фиксируют колоссальный рост в этом сегменте: 2024 год стал рекордным по вводу коммерческой недвижимости в России. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году ввод коммерческих площадей может установить новый рекорд — 8 млн кв. м. Детальному разбору трендов и перспектив этого направления девелопмента на «Движении» будет посвящена трехдневная секция «Коммерческая недвижимость». Форматы mixed use* и light industrial** — будут в фокусе внимания участников.

Форум недвижимости «Движение» в этом году проводится совместно с финансовым институтом развития «ДОМ.РФ». Партнеры события: АО «Газпромбанк», АО «Банк ДОМ.РФ», «Авито Недвижимость», ГК «Паритет», GloraХ, «ИдаПроджект», Setl Group, MAEР, ГК ТОЧНО, Ecoplant.

*Смешанное использование **Легкое производство

https://dvizh.ru/