Глава Следственного комитета России поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав ребенка-инвалида из Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил проверить сообщение о нарушении прав ребенка-инвалида в Марий Эл

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бастрыкин поручил проверить сообщение о нарушении прав ребенка-инвалида в Марий Эл

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В информационный центр ведомства ранее обратилась жительница Марий Эл, которая заявила о том, что ее 13-летняя дочь-инвалид не получает нужную терапию определенным препаратом.

По ее словам, для терапии вместо необходимого лекарства закупается аналоговое средство.

Женщина не согласна с этим решением, так как замена препарата может быть опасна для жизни и здоровья ребенка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Марий Эл Александру Рычкову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении.

Дарья Сайфиева