В Апшеронске ликвидировали крупный пожар в частном доме

В Апшеронске днем 14 мая пожарные ликвидировали крупное возгорание в частном домовладении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре на ул. Островского поступило диспетчеру в 11:40 по мск. Через минуту к месту происшествия были направлены подразделения Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии в 11:49 установлено, что горит частный жилой дом и прилегающие строения на общей площади 200 кв. м.

К 12:25 пожар был локализован, в 12:50 спасатели ликвидировали открытое горение. К 13:45 завершены работы по полной ликвидации последствий.

К тушению привлекались 16 сотрудников МЧС России и четыре единицы техники. О пострадавших не сообщается.

Анна Гречко