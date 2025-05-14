Банк России выпустит памятную монету к 100-летию «Артека»

15 мая Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 руб. к 100-летию Международного детского лагеря «Артек». Монета выйдет в серии «Исторические события» тиражом 3 тыс. штук.

На оборотной стороне монеты выбит цветной логотип «Артека» на фоне изображения горы Аю-Даг; внизу расположены надписи: по окружности — «Международный детский центр ''Артек''», а над ней — цифра 100.

Пионерский лагерь «Артек» открылся 16 июня 1925 года в Крыму. В этот знаменитый в СССР центр детского отдыха мечтали попасть как пионеры со всего Союза, так и дети из других стран. За все время существования в Артеке отдохнуло более 1,8 млн детей.