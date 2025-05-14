«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, в каких новых сфера начинают применять редкоземельные металлы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

К редкоземельным металлам сегодня приковано как никогда много внимания, ведь с ними связан технологический прогресс всего мира. Государство решило поддержать бизнес, занятый добычей, переработкой и использованием редкоземов, с помощью нового национального проекта «Новые материалы и химия». Редкие металлы сегодня используются в производстве аккумуляторов, магнитов, лазеров, при создании ядерных реакторов, смартфонов и ветрогенераторов. Однако спектр применения шире — их уже задействуют в медицине, рассказывает учредитель группы компаний «Скайград», которая занимается разделением редкоземов, Юрий Соболь:

«Мы очень давно, уже больше 10 лет, работаем с редкими землями. И сейчас, к нашему сожалению, мы единственная компания, которая разделяет редкие земли и обеспечивает их дальнейшую переработку. Мы поставляем катализаторы для крекинга нефти, для синтеза каучука — это классические направления. Но в последнее время значительное внимание во всем мире стало уделяться использованию редких земель в лекарственных препаратах, в средствах защиты кожи — в неклассических сферах применения редкоземов. Например, мы сейчас проходим регистрацию контрастной жидкости для МРТ. В основном в Россию поступали немецкие компоненты — Bayer и другие, собственного производства не было. А вот сейчас из российского гадолиния мы производим субстанцию, которую сейчас регистрируем, и надеемся, что в ближайшее время наконец-то появится российская контрастная жидкость».

Согласно целям нацпроекта, к 2030 году добыча редкоземельных металлов увеличится более чем в три раза, и, как итог, зависимость от импорта должна уменьшиться.