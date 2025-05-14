Совет директоров «М.Видео» снова рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров ПАО «М.Видео» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год, сказано в сообщении компании.

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«Чистую прибыль, полученную обществом по результатам 2024 года, в размере 150 852 000,13 рублей, не распределять. Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать»,— сказано в сообщении компании (цитата по «Прайм»).

Годовое собрание, в повестку которого включен вопрос о дивидендах, назначено на 17 июня. Реестр акционеров, имеющих право участвовать в собрании, будет закрыт 26 мая, сообщает «Интерфакс».

В предыдущий раз компания выплачивала дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года. Тогда выплаты составили 35 руб. на акцию, всего — 6,29 млрд руб. Финальные дивиденды за 2021 год, как и дивиденды за 2022–2023 годы, акционерам не выплачивались.