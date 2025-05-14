В Оренбуржье УФАС выявило нарушение при закупке компьютеров строительным техникумом

Новотроицкий строительный техникум признан нарушившим положение ФЗ №223 при проведении закупки на поставку оборудования. Заведению выдали предписание о внесении изменений в техническое задание, предписание исполнено. Об этом сообщает Оренбургское УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По информации антимонопольной службы, поступила жалобы на действия заказчика. Заявитель «оспаривал правомерность правомерность установления характеристик требуемого к поставке товара». Совокупности характеристик отвечало оборудование конкретного производителя, что ограничивало конкуренцию. Это не позволило заявителю участвовать в закупке и предложить товар другого производителя с аналогичными характеристиками.

Комиссия запросила обоснование установления характеристик оборудования или информацию, подтверждающую возможность поставки аналогичного товара иного производителя. Техникум доказательств не предоставил.

Руфия Кутляева