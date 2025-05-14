Турпоток в «Абрау-Дюрсо» вырос на 20% в 2024 году

Туристический поток в «Абрау-Дюрсо» в 2024 году составил около 600 тыс. человек, что на 20% превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщила вице-президент по туризму и специальным проектам одноименной группы компаний Ирина Гончарова. По ее словам, среднегодовая загрузка отелей составила 65%, что соответствует целевым параметрам предприятия. В дальнейшем планируется повышение показателя до 70%, однако, как подчеркнула госпожа Гончарова, более высокая нагрузка может негативно сказаться на состоянии туристической инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Компания рассчитывает сохранить текущую заполняемость и в 2025 году, сочтя ее экономически оправданной. По оценке «Абрау-Дюрсо», структура туристического потока претерпевает изменения: порядка 20% гостей — индивидуальные путешественники, предпочитающие самостоятельно планировать поездки. Такие туристы, как правило, демонстрируют повышенный интерес к винодельням, истории и культурным программам, отдают предпочтение оздоровительному отдыху и рассчитывают на персонализированные предложения.

Средний чек на одного туриста в 2024 году составил около 13 тыс. руб., в заведениях общепита на территории курорта — 2,5 тыс. руб. По словам госпожи Гончаровой, в 2025 году показатель вырастет ориентировочно на 10%, что связано с ростом стоимости ресурсов и изменением портрета посетителя. При этом в компании не ожидают резкого пересмотра ценовой политики — рост чека будет происходить за счет увеличения доли более платежеспособных гостей.

Намеренного наращивания туристического потока в текущем году в «Абрау-Дюрсо» не планируют. Как пояснила госпожа Гончарова, в приоритете остается обеспечение комфортных условий для текущих посетителей. Ранее компания рассматривала возможность увеличения турпотока, однако от этой идеи было решено отказаться в целях сохранения качества сервиса.

Вячеслав Рыжков