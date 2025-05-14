В Батайске в этом году благоустроят еще пять детских площадок

В Батайске благоустроят пять детских площадок на Восточном шоссе, улицах Луначарского, Гайдара, Воровского и Коммунистической. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в зависимости от выбранной территории предлагаются различные варианты площадок, которые отличаются по функциональному наполнению.

При благоустройстве площадок внимание уделят не только удобству, но и безопасности, а также сохранению деревьев и другого озеленения.

Мария Хоперская