В Батайске в этом году благоустроят еще пять детских площадок
В Батайске благоустроят пять детских площадок на Восточном шоссе, улицах Луначарского, Гайдара, Воровского и Коммунистической. Об этом сообщает правительство Ростовской области.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что в зависимости от выбранной территории предлагаются различные варианты площадок, которые отличаются по функциональному наполнению.
При благоустройстве площадок внимание уделят не только удобству, но и безопасности, а также сохранению деревьев и другого озеленения.