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В Батайске в этом году благоустроят еще пять детских площадок

В Батайске благоустроят пять детских площадок на Восточном шоссе, улицах Луначарского, Гайдара, Воровского и Коммунистической. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в зависимости от выбранной территории предлагаются различные варианты площадок, которые отличаются по функциональному наполнению.

При благоустройстве площадок внимание уделят не только удобству, но и безопасности, а также сохранению деревьев и другого озеленения.

Мария Хоперская

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