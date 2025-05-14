Пресс-секретарь Назарбаева опроверг сообщения о смерти его первой жены

Пресс-секретарь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опроверг сообщения СМИ о смерти экс-первой леди Сары Назарбаевой. О том, что госпожа Назарбаева якобы скончалась, написал казахстанский портал «Орда» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сара Назарбаева

Фото: Nikita Bassov / AP Сара Назарбаева

Фото: Nikita Bassov / AP

«Супруга Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, проходит лечение в больнице»,— написал пресс-секретарь в соцсети Х.

Как сообщает «Spuntik Казахстан» Сара Назарбаева проходит лечение в Республиканской клинической больнице Управления делами президента в Алматы. Обстановка возле больницы после сообщений СМИ спокойная.

Госпоже Назарбаевой 84 года. На прошлой неделе член Общественного совета Алматы Рафаэль Гасанов рассказал, что она болеет, но не уточнил диагноз.

Екатерина Отрашкевич