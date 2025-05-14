Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московской области

Синоптики Гидрометцентра РФ предупреждают о резких заморозках в столичном регионе. В ночь с четверга на пятницу в отдельных районах Московской области введен оранжевый уровень погодной опасности, сообщают на сайте учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Заморозки, согласно прогнозу погоды, ожидаются в четверг, 15 мая. И продлятся с полуночи до 7 утра. Температура воздуха упадет до –1°С.

Как следует из распространенного Гидрометцентром экстренного сообщения, заморозки также вероятны в соседних Владимирской и Рязанской областях.