Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московской области
Синоптики Гидрометцентра РФ предупреждают о резких заморозках в столичном регионе. В ночь с четверга на пятницу в отдельных районах Московской области введен оранжевый уровень погодной опасности, сообщают на сайте учреждения.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Заморозки, согласно прогнозу погоды, ожидаются в четверг, 15 мая. И продлятся с полуночи до 7 утра. Температура воздуха упадет до –1°С.
Как следует из распространенного Гидрометцентром экстренного сообщения, заморозки также вероятны в соседних Владимирской и Рязанской областях.