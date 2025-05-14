В ХМАО планируют увеличить лимиты на добычу лося и медведя

Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предложил скорректировать лимиты по добыче животных в лесных угодьях, сообщил «Муксун FM».

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Согласно проекту постановления губернатора, с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года общий лимит на диких животных составит 20 312 особей, что на 164 больше, чем год ранее.

Планируется увеличить объемы разрешенной добычи лося (до 1951 особи, что на 8,4% выше действующего лимита), на медведей (2246 особей, рост на 7,2%), на рысей (до 29 особей), на барсуков (до 319 особей).

Снизится лимит на добычу соболей (с 16 129 до 16 010 особей) и на выдр (с 125 до 117 особей).

В департаменте «Ъ-Урал» уточнили, что это не окончательный вариант постановления, он может быть еще скорректирован.

Анастасия Брагина