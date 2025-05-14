Ставропольпромстройбанк не будет выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров ПАО Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье» (Ставропольпромстройбанк) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Информация об этом опубликована на портале раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Совет банка рекомендовал направить в резервный фонд 13,8 млн руб. из полученной чистой прибыли в размере 100,9 млн руб. Остальные 87 млн руб. предложено сохранить нераспределенными для расширения деятельности согласно бизнес-плану на 2025-2028 годы.

Подготовленный документ с рекомендациями по распределению прибыли будет представлен акционерам на предстоящем годовом собрании, где они примут окончательное решение по этому вопросу.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Ставропольпромстройбанк» зарегистрирован в 1990 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — денежное посредничество. Уставный капитал общества составляет 582 млн руб. Председатель правления — Ирина Егорова. Прибыль банка за 2023 год составил 14,1 млн руб.

ПАО «Ставропольпромстройбанк» — один из крупнейших региональных банков Северо-Кавказского федерального округа. В 2025 году инфраструктура банка включает 21 офис и 141 банкомат, клиентская база насчитывает свыше 88 тыс. пользователей, сообщается в соцсетях банка. Финансовое учреждение реализует около 357 зарплатных проектов, а количество держателей банковских карт превышает 17 тыс. человек.

Тат Гаспарян