В летнем парке Екатеринбурга «Уралмаш» появится каток после реконструкции

В Екатеринбурге завершен первый этап реконструкции летнего парка «Уралмаш», сообщил директор Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) Павел Зубакин на выездном заседании постоянной комиссии Екатеринбургской городской думы.

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По словам господина Зубакина, на территории парка обустроены прогулочные тропинки, установлены детская площадка, светильники, скамейки и урны, проведен пешеходный переход к одному из входов. Завершается установка волейбольной площадки.

В настоящее время начались работы во второй половине парка, которые планируется завершить в ноябре. В планах — установка туалетов, создание воркаут-зоны, амфитеатра, фудкорта и ледового катка.

Напомним, реконструкция летнего парка «Уралмаш» стартовала с 1 июня 2024 года. Планируется, что работы закончатся до 1 июня 2026 года. Во время работ планируют отремонтировать или построить 17 площадок. Стоимость благоустройства составит более 175 млн руб.

Кроме того, Павел Зубакин сообщил, что планируется создание нового парковочного пространства со стороны улицы Яламова в ЦПКиО. Будут обновлены существующие парковки, создана входная группа, большая песочница и мультифункциональный луг.

Ранее летний парк «Уралмаш» стал победителем голосования за благоустройство по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. В этом году в Свердловской области вновь проводится голосование по выбору общественных пространств, которые получат финансирование в 2026 году. Для благоустройства предлагается 150 площадок — парки, скверы, набережные. По данным на 28 апреля, свой выбор уже сделали более 235 тыс. свердловчан. Голосование продлится до 12 июня.

Полина Щуцкая