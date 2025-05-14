Жители Кубани стали реже брать кредиты и чаще оформлять вклады

На фоне снижения кредитной активности в первом квартале 2025 года жители Краснодарского края увеличили объемы сбережений. Согласно данным на начало апреля, общий объем средств на счетах и вкладах физлиц в регионе достиг почти 1,7 трлн руб., увеличившись за год на 22,8%. Этот показатель превышает темпы роста по Южному федеральному округу (19,9%), но несколько уступает общероссийскому уровню (23,6%), сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

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При этом объемы новых кредитов, выданных банками жителям Кубани, сократились почти на четверть. За первые три месяца года населению было предоставлено 194 млрд руб. заемных средств — на 24,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Схожая динамика наблюдается и в целом по стране, где снижение составило 24,8%. В результате замедлился темп роста совокупного розничного кредитного портфеля — в Краснодарском крае он составил 6,9% год к году против 32,1% годом ранее. В ЮФО темпы роста замедлились до 5,5%, в России — до 1,2%.

Как пояснил заместитель начальника Южного главного управления Банка России Александр Гостев, охлаждение кредитного спроса связано с жесткими параметрами денежно-кредитной политики регулятора. Высокая ключевая ставка, по его словам, необходима для стабилизации темпов кредитования, сдерживания избыточного внутреннего спроса и, в конечном счете, возвращения инфляции к целевым значениям. Прогноз ЦБ предполагает снижение годовой инфляции до 7–8% в текущем году и достижение уровня в 4% в 2026 году.

По объему розничных сбережений Кубань остается в числе лидеров среди регионов, занимая четвертое место после Москвы (20 трлн руб.), Санкт-Петербурга (4,4 трлн руб.) и Московской области (3,2 трлн руб.).

Вячеслав Рыжков