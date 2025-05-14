В Самарской области прокуратура пытается через суд обязать минтранс привести дороги в норму

Прокуратура Елховского района обратилась в Октябрьский районный суд Самары с требованием обязать министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области привести автомобильные дороги регионального значения на территории района в нормативное состояние. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, прокуратура с привлечением сотрудников Госавтоинспекции инициировала инструментальное обследование автомобильных дорог регионального значения в сельских поселениях Елховка, Красные Дома, Березовка, Павловка, Сухие Аврали, Теплый стан. По итогам выезда подтвердилось несоответствие дорог предъявляемым требованиям. Присутствуют выбоины, трещины и разломы, отсутствуют дорожная разметка, стационарное электрическое освещение, пешеходные переходы.

Иск прокуратуры находится на рассмотрении.

Руфия Кутляева