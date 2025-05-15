Водитель и его пассажир погибли в дорожной аварии в пригороде Ижевска

Водитель и пассажир автомобиля Lada Vesta погибли в ДТП на трассе Ижевск—Ува—Капустино в Завьяловском районе, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Дорожная авария произошла сегодня, 15 мая, в районе 04:00.

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Предварительно, 37-летний водитель не справился с управлением и вылетел с трассы — автомобиль опрокинулся. Шофер и его пассажир — возраст не уточняется — получили смертельные травмы. Отмечается, что водитель не был пристегнут. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.