Водитель и его пассажир погибли в дорожной аварии в пригороде Ижевска
Водитель и пассажир автомобиля Lada Vesta погибли в ДТП на трассе Ижевск—Ува—Капустино в Завьяловском районе, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Дорожная авария произошла сегодня, 15 мая, в районе 04:00.
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Предварительно, 37-летний водитель не справился с управлением и вылетел с трассы — автомобиль опрокинулся. Шофер и его пассажир — возраст не уточняется — получили смертельные травмы. Отмечается, что водитель не был пристегнут. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.