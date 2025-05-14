Мосбиржа запустит торги фьючерсами на кофе с 20 мая

Московская биржа (MOEX: MOEX) начинает торги фьючерсами на кофе. Они стартуют 20 мая на срочном рынке, сообщает пресс-служба площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Торговый код фьючерсного контракта — COFFEE (короткий код — KC). Лот контракта составит 10 фунтов (около 3,1 тыс. руб.). Исполнение контрактов планируется пять раз в год — в феврале, апреле, июне, августе и ноябре. Котировка — в долларах США за 1 фунт. Базовый актив контракта — кофе сорта арабика, торгуемый на зарубежных рынках.

«Кофе — один из самых активно торгуемых в мире товаров, цены на который в этом году находятся на максимумах»,— говорится в заявлении. Контракты отражают динамику биржевой цены на кофейные зерна из стран Африки, Центральной и Южной Америки и других регионов. Цена на кофе демонстрирует высокую волатильность. За счет этого товар интересен для трейдеров, торговая стратегия которых основана на краткосрочных и долгосрочных трендах.

Кроме того, кофе как биржевой товар используют и те участники рынка, чья деятельность связана с импортом, переработкой и продажей кофейного сырья. Для них фьючерс на кофе позволит снизить влияние рыночной волатильности на стабильность бизнес-процессов, поясняют в Мосбирже.

Елизавета Шмакова