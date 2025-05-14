В Ростове могут увеличить количество пешеходных улиц. Соответствующую информацию подтвердили «Ъ-Ростов» в минстрое региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам источника, администрации города поставлена задача проработать предложения, где могут появиться пешеходные улицы с учетом туристических маршрутов, связанности общественных пространств и оптимизации улично-дорожной сети. Предложенные властями варианты будут закреплены в генеральном плане Ростова.

Константин Соловьев