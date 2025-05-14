Жительницу Оренбуржья обвиняют в незаконном сбыте наркотиков, изъято свыше 1 кг

Заместитель прокурора Оренбургской области Михаил Малахов утвердил обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Новотроицка. Ей инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах), сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По версии следствия, с апреля по август прошлого года 40-летняя обвиняемая незаконно сбывала синтетический наркотик зависимым жителям Ная и Новотроицка. Делала она с помощью интернета и тайников-закладок. В конце августа ее задержали сотрудники полиции и изъяли из незаконного оборота свыше 1 кг наркотиков.

Уголовное дело с утвержденным обвинением направили на рассмотрение в суд.

Руфия Кутляева