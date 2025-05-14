«Жизнь меняется разительно»

В Екатеринбурге на форуме «Финмаркет» экономисты поспорили о будущем ключевой ставки, а точнее, обоснована ли ее высота (21% на 14 мая. – «Ъ-Урал») и когда стоит ждать снижения. Экономист Михаил Хазин раскритиковал механизм высокой ключевой ставки, сравнив его с «лечением человека, который недоедает, кровопусканием».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экономист Михаил Хазин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Экономист Михаил Хазин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его мнению, инфляция снижается не за счет высокой ставки, а за счет укрепления рубля. Он также отметил недостатки «либеральной денежно-кредитной политики», предложив политическим решением заменить ее на консервативную. В этом случае, по его словам, ключевая ставка опустится до значений в 4-5%, а экономический рост составит 10-12%.

В свою очередь начальник отдела регионального экономического анализа экономического управления Уральского ГУ Банка России Константин Юрченко высказал противоположную точку зрения:

«Вырасти физически экономика не может, но перенапрячься она может».

По словам представителя ЦБ, инфляция снижается, а денежно-кредитные условия не усложняются. Одним из факторов высокого курсе рубля он назвал инфляционные ожидания бизнеса и населения, но отметил, что бизнес рассчитывает на рост спроса на продукцию, а инвестиционная активность растет. При этом за счет высокой ключевой ставки, по словам Константина Юрченко, выросли ставки по потребительским кредитам, из-за чего замедлилась потребительская активность. Это влияет на некоторые сектора экономики, однако общественное питание и розничные товары зависят в первую очередь от динамики заработных плат, которая сейчас положительная.

Инвестиционный банкир Евгений Коган считает, что до конца года произойдет снижение ставки Центробанка до 15-16%.

Он согласился с тем, что текущий уровень оказывает негативное влияние на экономику, в том числе из-за того, что с момента установления ключевой ставки в 21% в октябре 2024 года реальная ставка (разница между ставкой Центробанка и инфляцией) успела вырасти за счет снижения инфляции, что является ухудшением денежно-кредитных условий.

Накал придало высказывание Михаила Хазина о том, что в России и вовсе может произойти девальвация рубля осенью этого года. По его мнению, мир может ждать обрушение фондовых рынков, о чем свидетельствует поведение президента США Дональда Трампа. «Должно быть понимание того, что жизнь меняется разительно. Жизнь, которой мы будем жить через полгода, будет разительно отличаться от той, что сейчас»,— заявил экономист.

Анна Капустина