В Ростове на проект ремонта церковного попечительства уйдет 9,6 млн рублей

В Ростове-на-Дону на разработку проекта по реставрации объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Здание церковного попечительства о бедных армянах Нахичевани-на-Дону» может уйти 9,6 млн руб. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заказчиком выступила «Ростовская-на-Дону школа-интернат музыкантских воспитанников». Из документации следует, что подрядчику предстоит провести работу по инженерным изысканиям.

Поставщика определят 3 июня 2025 года. Работы предполагается выполнить до 31 августа 2026 года.

Мария Хоперская