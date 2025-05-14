Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о спросе на квартиры в высокобюджетных новостройках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Объем продаж в сегменте первичной элитной клубной недвижимости демонстрирует стабильный уровень. В Москве за три месяца было реализовано 54 лота, столько же было сделок и год назад за аналогичный период. При этом в среднем квадратный метр в таких высокобюджетных новостройках обойдется около 2 млн руб. и даже немного больше.

По данным специалистов компании Rariteco, в экспозиции клубного формата в городе сейчас насчитывается 21 проект. Все они на различных стадиях строительной готовности. Всего в этих домах предусмотрено около 1 150 лотов. Среди основных критериев выборки, в первую очередь, локация (проекты должны расположены в границах ЦАО), во вторую — количество квартир или апартаментов в них (должно быть не более 100). Важны, конечно, также и технические, и продуктовые решения, позволяющие отнести объект к классам «элит» и «делюкс».

Рейтинг районов, наиболее популярных у покупателей клубного жилья, возглавляют Хамовники: здесь было реализовано 27 лотов. На второй строчке — Мещанский район, где было оформлено 17 сделок. По остальным районам округа количество сделок распределилось вполне равномерно. Что касается наиболее востребованной площади лотов, то преимущественно клиенты отдают предпочтение квартирам и апартаментам площадью от 120 до 140 кв. м. Это, кстати, на 20 «квадратов» больше, чем в конце прошлого года. Около 60% вариантов без какой-либо отделки, оставшиеся — с финишной или в формате white box.

Светлана Бардина