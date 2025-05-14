В Самарской области выявлено крайне опасное гидротехническое сооружение
Прокуратура Богатовского района после проверки осталась неудовлетворена безопасностью гидротехнического сооружения, расположенного на территории Кутулукского водохранилища в селе Беловка, сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Проверка выявила, что гидротехническое сооружение находится в неудовлетворительном состоянии: отводящий канал зарос водной растительностью, на его бетонной части растут кустарники, инструментальное обследование сооружения не производилось более 5 лет.
Работники эксплуатирующей организации не имеют необходимой квалификации, тренировки на предмет предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций не проводились.
Кроме того, эксплуатирующей гидросооружение организацией не разработаны документы, подтверждающие создание финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, план ликвидации аварий не актуализирован.
В итоге прокуратурой района в адрес руководителя ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.