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В Самарской области выявлено крайне опасное гидротехническое сооружение

Прокуратура Богатовского района после проверки осталась неудовлетворена безопасностью гидротехнического сооружения, расположенного на территории Кутулукского водохранилища в селе Беловка, сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Проверка выявила, что гидротехническое сооружение находится в неудовлетворительном состоянии: отводящий канал зарос водной растительностью, на его бетонной части растут кустарники, инструментальное обследование сооружения не производилось более 5 лет.

Работники эксплуатирующей организации не имеют необходимой квалификации, тренировки на предмет предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций не проводились.

Кроме того, эксплуатирующей гидросооружение организацией не разработаны документы, подтверждающие создание финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, план ликвидации аварий не актуализирован.

В итоге прокуратурой района в адрес руководителя ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Алексей Алексеев

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