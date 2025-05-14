Квартальная прибыль Foxconn выросла на 91%

Сегодня тайваньская компания Hon Hai Precision Industry, также известная как Foxconn, сообщила, что по итогам первого квартала ее чистая прибыль составила 42,1 млрд тайваньских долларов ($1,4 млрд), что на 91% больше, чем годом ранее. Выручка увеличилась на 24% — до 1,6 трлн тайваньских долларов ($52,9 млрд). Крупнейший мировой контрактный подрядчик электронных компонентов и один из основных подрядчиков Apple сообщил, что рост показателей произошел во многом благодаря спросу на облачные и сетевые решения, а также на устройства с использованием ИИ, особенно на ИИ-серверы.

Тайваньская компания сообщила, что ее мировое производство охватывает 24 страны. Основной базой является Азия, однако у компании есть более 50 производственных площадок в Северной и Южной Америке, а также более 10 в Европе и более 10 в Индии.

При этом компания заявила, что на фоне текущих событий вокруг тарифной политики США она «решила занять более осторожную позицию по ожидаемым финансовым показателям за весь 2025 год». 2 апреля президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлины в 32% на импорт из Тайваня. Несмотря на то что на днях решение о введении дополнительных пошлин из Китая и Тайваня было приостановлено на 90 дней, ситуация остается весьма неопределенной.

Евгений Хвостик