Ижевскому заведению «Бар советского периода» отказали в лицензии на алкоголь

Торговому объекту «Бар советского периода» на ул. 30 лет Победы, 26, в Ижевске отказали в выдаче лицензии на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания, сообщил в Telegram министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс.Карты» Фото: «Яндекс.Карты»

Региональный минпром принял соответствующее решение по результатам выездной проверки. Господин Лашкарев добавил, что было выявлено несоответствие заявителя лицензионным требованиям. Каким именно — не уточняется.