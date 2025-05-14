Вторичная стабильность

По итогам апреля на рынке вторичного жилья отмечается сдержанный рост цен. За месяц квартиры на крупнейших региональных рынках Сибирского федерального округа подорожали на 1%. Это происходит на фоне восстановления покупательской активности, потребители адаптируются к новым условиям и вкладывают сбережения в недвижимость. Впрочем, ряд экспертов считает, что в реальном выражении, учитывая годовую инфляцию, цены стагнируют. Причина сдержанного спроса, по их мнению, в дорогой ипотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ближайшие месяцы эксперты не ожидают существенных колебаний спроса и цен на рынке вторичного жилья в городах Сибири

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В ближайшие месяцы эксперты не ожидают существенных колебаний спроса и цен на рынке вторичного жилья в городах Сибири

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В апреле 2025 года в сравнении с предыдущим месяцем на рынках крупнейших городов Сибири, по данным сервиса Яндекс Недвижимость, вторичное жилье незначительно выросло в цене. Стоимость квадратного метра увеличилась в среднем на 1% — до 142 тыс. руб. Например, в Кемерове медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в апреле выросла на 1% и составила 117 тыс. руб. В Новосибирске показатель увеличился на 0,5%, до 122 тыс. руб., Омске на 0,2%, до 106 тыс. руб. В Красноярске и Иркутске зафиксировано снижение цены на вторичном рынке на 0,4% — до 122 тыс. руб. и 0,1% — до 134 тыс. руб. соответственно.

При этом количество доступных к покупке предложений увеличилось на 3,7%. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в апреле, с учетом всех классов и типов, составила 5,7 млн руб., а медианная площадь лота — 46,6 кв. м.

«В преддверии лета вторичный рынок показывает некоторое оживление. На фоне стагнации ключевой ставки, которая продолжается уже полгода, собственники начали постепенно повышать цены на свои объекты. Это связано с тем, что ожидания большинства игроков на рынке связаны скорее со скорым началом цикла снижения ставки, чем с дальнейшим сохранением текущего уровня»,— комментирует коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

Эксперт по недвижимости из Кемеровской области Вадим Хващевский отмечает, что в реальном выражении стоимость вторичного жилья, учитывая годовую инфляцию, стагнирует. «Рост стоимости вторичного жилья менее чем на 1% за месяц — это показатель, который не превышает уровень текущей инфляции»,— также отмечает Евгений Белокуров.

Снижения цен не предвидится — это во многом обусловлено сезонностью и неготовностью продавцов пересматривать стоимость лотов, считает Вадим Хващевский. Он отмечает активизацию спроса за счет адаптации к новой конъюнктуре и переориентации части покупателей новостроек на готовое жилье. «Появилось больше покупателей с наличными денежными средствами, которые чаще выбирают готовое жилье»,— отмечает эксперт.

Дорогую ипотеку эксперты считают главной причиной стагнации на рынке готовых квартир, которая сдерживает спрос. По их словам, сейчас практически все сделки проходят с использованием наличных средств, но таких покупателей немного.

«Ранее на рынке было 50% с наличными, остальные с ипотекой, сейчас под высокую ставку кредиты брать никто не хочет. Берут только те, кому нужно добить небольшие суммы»,—комментирует эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Ирина Вонарха.

В «Циане» в то же время заметили, что при реальных сделках собственники готовы снижать цены и часто стоимость лота оказываются меньше на 2–5%.

В летний период ситуация на вторичном рынке будет оставаться стабильной: существенных колебаний спроса и цен эксперты не ожидают.

Лолита Белова