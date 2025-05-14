В энергосбытовой компании стартует акция по списанию пени

Впервые за 12 лет команда «Трактор» играет в финале Кубка Гагарина. Для жителей области это большое и знаковое событие. Впереди челябинцев ждут волнительные 2 недели. Чтобы поддержать болельщиков и сделать ожидание исхода матчей приятным, «Уралэнергосбыт» запустил акцию «Забудь про пени – зарядись на победу!».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «Уралэнергосбыт» Фото: пресс-служба ООО «Уралэнергосбыт»

В компании давно уже не проводили подобных акций. В этот раз решили сделать исключение. В период финальных игр «Уралэнергосбыт» аннулирует пени клиентам, у которых не будет долгов за электрическую и тепловую энергию («УСТЭК-Челябинск»). При отсутствии долга пени спишут по каждой услуге отдельно. Информация отразится в квитанции за июнь. Важное условие – оплатить услуги нужно в полном объеме до 25 мая 2025 г. В компании отметили, в настоящее время общая сумма пени по двум услугам составляет более 500 млн рублей.

«Надеюсь, для жителей области это станет приятным сюрпризом. Таким образом мы хотим выразить поддержку болельщикам, которые переживают за команду. Наш вклад – списание старых пеней за тепловую и электрическую энергию. Каждый четвертый наш клиент, имеющий задолженность по электроэнергии, и каждый третий клиент с пенями по теплу смогут избавиться от финансовых обязательств перед нашей компанией», - отметил первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

В компании обращают внимание, акция не распространяется на случаи, когда задолженность и пени взысканы или взыскиваются в судебном порядке, в том числе находятся в исполнительном производстве. Если в предыдущий месяц направлялось уведомление о взыскании задолженности через суд, пени списываться не будут.

Оплатить электрическую и тепловую энергию можно:

в личном кабинете или приложении ЕРЦ «Уралэнергосбыт»,

в личном кабинете или приложении «Уралэнергосбыт»,

без регистрации на сайте компании,

в инфоматах,

через сервисы банков.

С подробностями акции можно познакомиться на сайте uralsbyt.ru

ООО «Уралэнергосбыт»