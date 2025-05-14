Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о ювелирном дизайнере из Гонконга, работающем с винтажными бриллиантами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VA rings Фото: VA rings

Сегодня расскажу вам об очень интересном дизайнере из Гонконга — VA. Его фирменный продукт (а занимается он ювелирными украшениями) — это кольца, которые он называет Quiet Rings. Такая изящная отсылка к тихой роскоши. Ну и сам он старается в этом проекте быть тихим и не особо привлекать внимание к своему имени. Поэтому из уважения не буду вдаваться в детали, хотя знаю его лично. Просто скажу, что за инициалами VA скрывается один из ведущих экспертов ювелирного антикварного рынка. Со стажем в более чем четверть века. На этом закончу, дав все-таки возможность дизайнеру не отвлекать внимание на свое громкое имя от «тихих колец». Сами эти кольца, такими уж quiet можно назвать разве что в дизайне. Он лаконичный, минималистичный. Это или золото с разными текстурами, включая очень изящную сатинированную поверхность, или фирменная патентованная техника покрытия черным золотом платины.

VA много лет специализировался в том числе именно на старинных и винтажных бриллиантах. Именно они часто становятся центром этих колец. Одно из них — потрясающее кольцо с почти пятикаратным бриллиантом огранки «роза». Сам камень не самых лучших характеристик. Но как он подан! Во-первых, дизайнер обратил внимание на то, что довольно плоская огранка зрительно увеличивает размеры камня, и зеркалами под ним только подчеркнул этот эффект. Когда смотрю на кольцо, даже я со своим дипломом эксперта по ограненным алмазам, хочу назвать каратность сильно выше, чем есть на самом деле. Кроме того, VA подобрал очень элегантный цвет желтого золота и сатинированную поверхность, заставляющую камень смотреться ярче и белее. Поэтому «тихие кольца» — это не только попытка сделать что-то элегантное, лаконичное, но и раскрыть истинную красоту уникальных бриллиантов.

Анна Минакова