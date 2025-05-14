Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о плюсах и минусах устройства от Razer, разработанного для геймеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Razer Фото: Razer

Бренд игровой периферии Razer представил подушку-подголовник со встроенными динамиками Clio. Устройство крепится к спинке кресла и сочетает в себе мягкий подголовник и беспроводную акустическую систему с поддержкой технологии THX Spatial Audio. Новинка может работать самостоятельно или как часть многоканальной системы, выступая в роли тыловых динамиков. Внутри акустической подушки два 43-миллиметровых динамика с пассивными излучателями. Они встроены в так называемые крылья по бокам, что позволяет направлять звук прямо к ушам пользователя. Подключить Clio можно по Bluetooth или через фирменную технологию Razer HyperSpeed Wireless, чтобы минимизировать задержку звука. Емкости аккумулятора 5400 мАч в идеальных условиях должно хватить на 14 часов автономной работы, обещает производитель.

Встроенная батарея и беспроводное подключение избавляют игровое пространство от лишних кабелей. Мягкое наполнение подушки с эффектом памяти обещает комфорт, да и выглядит устройство как премиальный аксессуар. Однако у решения есть и минусы. Во-первых, устройство рассчитано только на кресла с высокой спинкой. На обычное, скажем так, офисное кресло или диван его не установить. Открытая акустика лишает пользователя приватности. К тому же подушка-колонка при стоимости в $229 продается без кабеля. Найти или купить его придется самому потенциальному владельцу.

Аналогичные Clio решения на рынке встречаются редко. Ближайшие варианты — это подушки-колонки для сна и релаксации, но не для игровой активности. При этом сегмент умных подушек и подушек с динамиками активно растет. По данным Cognitive Market Research, в прошлом году его глобальный показатель достиг отметки в $2,25 млрд. А прогноз к 2031-му говорит о пятикратном росте. Вместе с этим рынок игровых аксессуаров восстанавливается после спада. Согласно исследованиям Futuresource Consulting, в 2024-м сегмент геймерских гарнитур увеличился на 4,8% и почти достиг отметки в 41 млн проданных единиц. Очевидно, что Razer Clio — это нишевое решение. Но при этом оно отражает намечающуюся тенденцию к интеграции акустики и комфорта в одном устройстве.

Александр Леви