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Краснодар стал одним из лидеров по размеру скидки на «вторичку»

Согласно данным федерального агентства недвижимости «Этажи», опубликованным «РБК Недвижимость», средний размер скидки при продаже вторичного жилья в Краснодаре в мае 2025 года достиг 9,5% от начальной цены, что стало вторым показателем среди крупнейших городов страны. Максимальный размер скидки был зафиксирован в Нижнем Новгороде — 10,8%, третье место занял Красноярск с 9,3%.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выше среднего по России (6,3%) скидки также предлагались в Екатеринбурге (7,5%), Воронеже (7,3%) и Уфе (7%). Минимальные уступки продавцы делали в Ростове-на-Дону (2%), Перми (2,8%) и Санкт-Петербурге (3,9%). Для сравнения: в начале текущего года скидки на вторичное жилье составляли 6%, годом ранее — 3%.

Аналитики агентства объясняют рост торга снижением доли ипотечных сделок: покупатели стремятся сократить затраты и активно добиваются снижения цены. При этом продавцы нередко идут на уступки, рассчитывая ускорить реализацию объектов.

По оценке «Этажей», в условиях сохраняющихся высоких ставок по рыночной ипотеке уровень дисконта может вырасти до 6,5% в ближайшие месяцы.

Вячеслав Рыжков

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