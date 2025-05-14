Жителя Тольятти задержали за подготовку к продаже галлюциногенных грибов

В Тольятти местный житель 2000 года рождения задержан за подготовку к продаже псилоцибиновых грибов. О том, что молодой человек может быть причастен к незаконному обороту наркотиков, в полицию сообщили неравнодушные жители, рассказали в региональном Главке.

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В шкафу кухонного гарнитура подозреваемого полицейские обнаружили 77 капсул с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, вещество в капсулах является псилоцином, общей массой 13 гр.

По данным сотрудников полиции, запрещенное вещество мужчина получил из собранных и высушенных им галлюциногенных грибов. В дальнейшем он планировал сбывать наркотики через тайники.

Следственным управлением У МВД России по Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело.

Алексей Алексеев