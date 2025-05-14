Ярославский вуз попросил хоккейных болельщиков не парковаться на газонах

В Ярославле в дни матчей хоккейного клуба «Локомотив» болельщики используют территорию корпуса Ярославского государственного технического университета как парковку для автомобилей, чем наносят ущерб газонам. Обращение опубликовал сам вуз. Напомним, что корпус ЯГТУ расположен рядом с УКРК «Арена-2000», где проходят игры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «ЯГТУ. Реальное будущее!» Фото: Telegram-канал «ЯГТУ. Реальное будущее!»

«Мы всей душой болеем за нашу команду в финале кубка Гагарина-2025 и желаем ей только победы. Но территория университета во время всех домашних игр хоккейного клуба "Локомотив" превращается в огромную парковку, все наши газоны заставлены и испорчены машинами. Мы убедительно просим: уважайте себя и окружающих»,— говорится в сообщении ЯГТУ.

Первый матч финала состоялся 13 мая, вторая игра пройдет 15 мая.

Алла Чижова