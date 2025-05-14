Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что известно о разработках завода «Автотор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eonyx Фото: Eonyx

Казалось бы, давно прошли те времена, когда многие мои коллеги ездили на автомобильные выставки в Китае не только по работе, но и чтобы посмеяться. Почти на каждом стенде можно было увидеть, скорее, не копии, а пародии на модели именитых автопроизводителей из Европы, Америки или Японии. Копировали, конечно же, и автомобили марки Mini. Причем с одной такой машиной хорошо были знакомы и россияне. Помните Lifan Smily? Так вот, как это ни удивительно, в ближайшем будущем на наших дорогах появится еще одна китайская пародия на британский автомобиль.

Калининградский завод «Автотор» обнародовал первые изображения моделей созданного им автомобильного бренда Eonyx, а также сообщил некоторые технические подробности про них. Пока в модельной гамме будут две полностью электрических машины — хэтчбек M2 и крошечный пикап в модификациях Profi и Cargo, то есть открытая версия и пикап, соответственно.

Eonix M2 — это квадрицикл (не путать с квадроциклом) категории L7. Внешне он недвусмысленно напоминает хэтчбек марки Mini: узнаваемые очертания кузова, почти такие же фары и радиаторная решетка. Только в отличие от «британца», верхняя часть автомобиля, то есть стойки и стекла, сделаны более вертикальными. Из-за этого машина чем-то похожа на папамобиль, если бы кто-то решился построить его на платформе английской малолитражки. Внутри по центру передней панели — огромный круглый экран, тоже как у Mini. Мощность электрической установки не сообщается, пока известно только, что запас хода составит 130 км.

Про фургон известно то, что объем его грузового отсека составляет 1350 л. Остальные технические характеристики двух первых моделей марки Eonix, а также их цену «Автотор» обещает объявить во втором квартале нынешнего года, когда начнутся продажи этих электромобилей, производство многих компонентов для которых локализовано в Калининградской области.

Дмитрий Гронский