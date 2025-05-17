Смертельная святая Неделя

Сто лет назад, в мае 1925 года, в столице Болгарии Софии состоялся суд над участниками взрыва в кафедральном соборе святой Недели. Взрыв унес жизни 213 человек, около 500 получили ранения. 16 мая трое подсудимых, признанных виновными в теракте, были повешены. К взрыву собора привела длинная полоса кровавых событий. Судьбы исполнителей и организаторов преступления сложились по-разному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Собор святой Недели после взрыва

Фото: wikipedia.org Собор святой Недели после взрыва

Фото: wikipedia.org

Время войн

Начало XX века в Болгарии было бурным и кровавым. После провозглашения независимости от Османской империи в 1908 году Болгарское царство пережило три войны — две Балканских и Первую мировую. Во Второй балканской и Первой мировой страна проиграла. По условиям Нейиского мирного договора, подписанного 27 ноября 1919 года, Болгария потеряла 1/11 часть территории, которая отошла Греции, Румынии и Королевству сербов, хорватов и словенцев (это государство часто называли просто Сербией, в 1929 году название страны было изменено на Королевство Югославия). Из этих стран в Болгарию прибыло около 400 тыс. беженцев.

По условиям Нейиского договора на Болгарию также были наложены огромные репарации, соответствовавшие примерно четверти довоенного национального достояния.

Экономика страны за время войн была полностью развалена. В середине 1920-х в стране насчитывалось, по официальным данным, 80 тыс. безработных, по неофициальным — втрое больше, не считая членов их семей. Население Болгарии составляло тогда 5,3 млн человек.

Незадолго до подписания мирного договора коалиционное правительство страны возглавил Александр Стамболийский. Он был представителем Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС) — социал-демократической партии, выражавшей интересы зажиточного крестьянства. Политическим союзником БЗНС была Болгарская коммунистическая партия (БКП). Идеологию правительства Стамболийского в Болгарии было принято называть оранжевой.

Главными оппозиционными силами были созданная в 1921 году партия Народный сговор Александра Грекова и Военный союз, который с 1920-го возглавлял Иван Вылков.

Народный сговор выступал за установление однопартийной системы, борьбу с коммунизмом и государственное регулирование экономики. Схожей была идеология Военного союза, состоявшего преимущественно из бывших и действующих офицеров. Одной из главных претензий оппозиционеров к правительству была масштабная коррупция.

Для борьбы с оппозицией власти создали состоявшую из добровольцев Оранжевую гвардию.

21 мая 1922 года перед своим домом в центре Софии был убит Александр Греков. Власти выдвинули версию о том, что Греков был главой ассоциации экспортеров табака, участники которой нещадно эксплуатировали пролетариев. Оппозиция обвинила в убийстве БЗНС.

Июньский военный переворот и убийство свергнутого премьера

После убийства Грекова во главе Народного сговора встал профессор Александр Цанков.

В ночь на 9 июня 1923 года в Болгарии произошел военный переворот, подготовленный Военным союзом и Народным сговором. Правительство БЗНС было свергнуто. Пост премьера занял Александр Цанков. Болгарская компартия не стала вмешиваться в события, объявив происходящее конфликтом между городской и сельской буржуазией.

Стихийное крестьянское восстание в поддержку Стамболийского, вспыхнувшее в нескольких районах страны, было подавлено. Сам бывший премьер Стамболийский, находившийся в момент переворота на отдыхе в родном селе Славовице, создал отряд из окрестных крестьян и членов Оранжевой гвардии и попытался захватить город Пазарджик. План провалился. Стамболийский распустил отряд, чтобы избежать кровопролития. Гвардейцы зверски убили нескольких сторонников переворота и сочувствующих им крестьян.

13 июня Стамболийский был схвачен поддержавшими переворот военными и передан группе членов Внутренней македонской революционной организации.

Бывшего премьер-министра подвергли зверским пыткам и убили. Ему выкололи глаза, отрезали уши, частично скальпировали, отрезали руку, которой он подписывал Нейиский мирный договор, и голову.

Голову капитан Иван Харлаков отвез в конской торбе (мешке для кормления лошади) в Софию — показать новым властям.

После прихода к власти организаторы переворота 9 июня развернули террор против членов БЗНС, а затем и против коммунистов. Преследованиям подверглись также сотрудники Российского Красного Креста, занимавшиеся возвращением на родину бывших военнопленных и бывших военнослужащих армий Деникина и Врангеля. Ответственных за репатриацию арестовывали, избивали, 6 июля в Плевне был убит уполномоченный Красного Креста по Плевненскому округу Митрофан Шелепугин. Миссия Красного Креста была вынуждена прекратить свою деятельность. В конце июля она в полном составе вернулась в СССР.

Бывших сторонников Стамболийского доставали даже за пределами Болгарии. 26 августа в Праге был убит посол Болгарии в Чехословакии Райко Даскалов, пытавшийся организовать правительство в изгнании.

Сентябрьское коммунистическое восстание и запрет компартии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на неудачу коммунистического вооруженного восстания в сентябре 1923 года, в честь Васила Коларова, бывшего одним из руководителей восстания, в октябре того же года в СССР село Спасское Томской губернии (в настоящее время — Томской области) было переименовано в Коларово

Фото: РИА Новости Несмотря на неудачу коммунистического вооруженного восстания в сентябре 1923 года, в честь Васила Коларова, бывшего одним из руководителей восстания, в октябре того же года в СССР село Спасское Томской губернии (в настоящее время — Томской области) было переименовано в Коларово

Фото: РИА Новости

Вскоре после свержения правительства Стамболийского, 12–23 июня 1923 года, в Москве прошел третий расширенный пленум Исполнительного комитета Коминтерна (ИККИ). На нем тактика БКП была подвергнута резкой критике. Болгарских коммунистов призвали ускорить подготовку вооруженного восстания. В Болгарию был направлен генеральный секретарь исполкома Коминтерна, секретарь ЦК БКП Васил Коларов. 25 июня он сообщал в письме в ИККИ, что ситуация в стране спокойная и следует «установить тактическую линию партии» и «ближайшие революционные перспективы».

В августе Коминтерн направил в Болгарию секретаря посольства СССР в Вене (разведчика-нелегала) Александра Абрамовича-Четуева. Под его влиянием Коларов, а затем другие руководители БКП изменили свою политику в отношении правительства Цанкова и взяли курс на вооруженное восстание.

О готовящемся восстании власти узнали заранее. Только за два дня, 12 и 13 сентября, было арестовано более 2500 коммунистов. Восстание официально было назначено на 22 сентября, но в некоторых районах страны выступления коммунистов начались еще 14 сентября. К 29 сентября восстание было полностью подавлено властями.

Оценки числа погибших сильно расходятся. В период социализма в Болгарии было принять говорить о 841 погибшем. В опубликованной в 2003 году книге директора Института истории Болгарской академии наук Георгия Маркова «Покушение, насилие и политика в Болгарии. 1878–1945» говорится о 5 тыс. погибших. В 1920-е в советской прессе приводилась еще большая цифра — 30 тыс. человек. Около 10 тыс. участников восстания были арестованы, около 2 тыс. покинули Болгарию.

В январе 1924 года в Болгарии был принят «Закон о защите государства». Он запрещал любые организации и группы, призывающие к насильственному свержению существующего строя. Нарушителям грозили громадные штрафы, длительные сроки тюремного заключения, а в отдельных случаях даже смертная казнь. БКП, болгарский комсомол и еще несколько политических организаций оказались под запретом. Были распущены профсоюзы и запрещена регистрация новых, так как они были признаны органами коммунистического движения.

По данным исполкома МОПРа (Международной организации помощи революционерам), на 1 декабря 1924 года в Болгарии было около 3 тыс. политических заключенных.

Последствием репрессий стало явление, о котором в советских газетах тех лет писали так: «Жестокие преследования, которым подвергаются коммунисты и крестьяне Болгарии, а также полная невозможность легальной борьбы против существующего режима вынуждают их к бегству в горы, где они организуются в партизанские отряды».

Партизаны нападали на пассажирские поезда и грабили пассажиров, совершали налеты на банки. Власти страны утверждали, что за разгулом преступности стоят коммунисты.

Одним ударом

В начале 1925 года репрессии против коммунистов усилились. 11 февраля в Софии был арестован член ЦК БКП Велчо Иванов. В заключении его пытали, а затем задушили. 10 марта был изменен «Закон о защите государства» — в новой редакции смертная казнь грозила не только членам запрещенных организаций, но и тем, кто оказывает им помощь. 26 марта правительственные агенты пытались задержать руководителя оперативного отдела Военной организации БКП Яко (Йоакима) Доросиева. Он вступил в перестрелку, а последнюю пулю пустил в себя.

Члены Военной организации, вооруженного крыла компартии, придерживавшиеся более радикальных взглядов в вопросе борьбы за власть, обдумывали варианты возмездия — убийства высокопоставленных представителей власти. В качестве возможной цели рассматривался директор полиции Болгарии Владимир Начев. План состоял в том, чтобы сначала убить его, а потом устроить взрыв во время отпевания, на котором должны присутствовать высшие чины армии и полиции.

Эта идея возникла еще в конце 1924 года. Ее выдвинули член ЦК БКП и Военной организации Димитр Хаджимитрев, известный как Митрето, и начальник отдела вооружения Военной организации Димитр Златарев. Секретарь ЦК БКП Станке Димитров, известный под псевдонимом Марек (по первым буквам болгарских слов марксист, антифашист, революционер, емигрант, комунист) идею поддержал. Но высшее руководство БКП — Георгий Димитров и Васил Коларов — план двойного теракта не одобрило.

Поскольку Димитров и Коларов были в Москве, члены Военной организации решили действовать самостоятельно, без их одобрения. Ответственным за операцию руководство Военной организации назначило Петра Абаджиева.

В ходе официального расследования, проведенного властями, в числе организаторов теракта были названы представители Военной организации Коста Янков и Иван Минков. Кроме того, Янков сообщил о готовящемся взрыве представителю БЗНС Николаю Петрини, чтобы тот предупредил своих соратников о необходимости спрятаться, когда власти начнут разыскивать причастных к теракту.

В январе 1925 года в собор святой Недели пришел Митрето. Он был давним другом пономаря Петра Задгорского и знал, что тот придерживается коммунистических взглядов. Митрето представил пономарю «товарища Ивана» — Петра Абаджиева. Тот сказал Задгорскому примерно следующее: «Я — член Центрального комитета тайной нелегальной коммунистической организации. У нас много денег и взрывчатки, которые мы получаем из России. У нас в Софии много взрывчатых веществ, и чтобы власти их не обнаружили, мы сочли, что лучше спрятать их в церкви на чердаке, где никто ничего не заподозрит. Мы выбрали тебя как верного товарища, чтобы ты спрятал их и помог нам в великом деле революции. За эту услугу мы тебя щедро вознаградим». За услугу Петр Задгорский получил 1 тыс. левов (средняя месячная зарплата в Болгарии в то время была меньше 3 тыс. левов).

Сотрудничество советской военной разведки с болгарскими коммунистами Цитата из работы Валерия Кочика «Советская военная разведка в 1920–30-е годы»: «Получая помощь от зарубежных компартий в организации агентурных сетей, военная разведка, в свою очередь, помогала иностранным коммунистам, в том числе в организации и проведении вооруженной борьбы. В Германии этим занимались, например, военные разведчики С. Г. Фирин и В. Р. Розе, в Эстонии — К. М. Римм и Г. Т. Туммельтау, в Болгарии — X. И. Салнынь и И. Ц. Винаров. Переброска оружия по Черному морю для БКП началась в 1922 году, и, по неполным данным, к январю 1925 года в распоряжении коммунистических нелегальных военных организаций находилось 800 винтовок, 500 револьверов и столько же ручных гранат, 150 килограммов взрывчатых веществ, а на тайных складах — еще свыше 1600 винтовок, 200 револьверов, 25 пулеметов, 2 тысячи ручных гранат и взрывчатка. В страну нелегально направлялись военные специалисты. Военный разведчик-нелегал Христофор Интович Салнынь ("Осип") инспектировал партизанские отряды БКП, сотрудник Разведупра, выпускник Военной академии РККА Михаил Малхазович Чхеидзе был командирован руководителем военной организации». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Винаров, советский разведчик, видный болгарский политический деятель, полковник советской армии, генерал-лейтенант болгарской армии

Фото: wikipedia.org Иван Винаров, советский разведчик, видный болгарский политический деятель, полковник советской армии, генерал-лейтенант болгарской армии

Фото: wikipedia.org Христофор Салнынь и Иван Винаров после Болгарии в 1926 году были направлены в Китай. Впоследствии оба занимали различные должности в структурах военной разведки. Христофор Салнынь был расстрелян 8 мая 1939 года по обвинению «в участии в контрреволюционной, диверсионной, террористической и шпионской организации», в 1956-м полностью реабилитирован.

и после Болгарии в 1926 году были направлены в Китай. Впоследствии оба занимали различные должности в структурах военной разведки. Христофор Салнынь был расстрелян 8 мая 1939 года по обвинению «в участии в контрреволюционной, диверсионной, террористической и шпионской организации», в 1956-м полностью реабилитирован. Иван Винаров с 1944 года проживал в Болгарии, принимал участие в создании Болгарской народной армии, дослужился до звания генерал-лейтенанта, занимал высокие государственные посты, скончался в Софии в 1969 году. Михаил Чхеидзе вернулся в СССР в ноябре 1927 года. 11 июля 1937-го был уволен из РККА по «политико-моральным причинам», 25 сентября арестован, 5 июня 1938 года расстрелян.

с 1944 года проживал в Болгарии, принимал участие в создании Болгарской народной армии, дослужился до звания генерал-лейтенанта, занимал высокие государственные посты, скончался в Софии в 1969 году. вернулся в СССР в ноябре 1927 года. 11 июля 1937-го был уволен из РККА по «политико-моральным причинам», 25 сентября арестован, 5 июня 1938 года расстрелян. Борис Иванов (Краснославский), покинувший Болгарию после 16 апреля 1925 года, в 1936 году перешел из РККА в Наркомат внутренних дел, работал в системе Главного управления лагерей (ГУЛАГ). В 1936-м был начальником Калуглага, силами заключенных которого строилась автомагистраль Москва—Киев. 10 августа 1937 года Борис Иванов был арестован по обвинению в шпионаже, 22 августа 1938-го приговорен к смертной казни и в тот же день расстрелян. В 1957 году реабилитирован.

С 18 января по 3 марта каждые пять-шесть дней Петр Абаджиев и член Военной организации Асен Павлов приносили в храм мелинит — взрывчатое вещество, широко использовавшееся во время Первой мировой войны. В общей сложности в храме оказалось около 25 кг взрывчатки (согласно другим источникам, это был не мелинит, а пироксилин). При каждом визите пономарь получал 1 тыс. левов, а иногда и 2 тыс.

Взрывчатка была сложена рядом с одной из несущих купол колонн.

В середине марта Абаджиев посвятил Задгорского в план «великого дела» — убийства какого-то видного деятеля и последующего взрыва во время панихиды. Это, по словам «Ивана», будет сигналом к началу революции. На случай, если взять власть революционерам не удастся, был и план Б. Они вместе убегут в Советскую Россию, где Задгорский получит в подарок роскошный дом, а его семье будет выдано 200 тыс. левов на переезд.

В том же месяце под куполом храма была собрана адская машина. Ее изготовил Никола Петров (Васко), изучавший пиротехнику в России. Петрова сопровождал его охранник Живко Динов.

Использование 15-метрового бикфордова шнура предоставляло террористам время для того, чтобы скрыться. Между взрывчаткой и куполом храма была помещена бутылка с серной кислотой, чтобы усилить разрушительный эффект взрыва за счет высвобождения ядовитых газов.

Первое покушение на царя. Убиты два человека, но не царь

12 апреля 1925 года царь Болгарии Борис III поехал на охоту в район города Орхание (с 1934 года носит название Ботевград). Кроме царя и шофера в машине были еще трое — директор Царской энтомологической станции профессор Делчо Илчев, главный егерь Петр Котев и адъютант царя капитан Неделчо Стаматов.

14 апреля царь и его спутники возвращались в Софию. На горном перевале Арабконак группа анархо-коммунистов (Васил Икономов, Васил Попов-Герой, Нешо Тумангелов, Нешо Мандулов и Антон Ганчев) обстреляла автомобиль. Котев и Илчев были убиты. Профессор Илчев успел сказать перед смертью: «Бесстыдники, люди без родины». Капитан Стаматов вступил в бой с нападавшими.

Царь Борис попытался сначала перехватить управление автомобилем, но врезался в телеграфный столб. После этого он под обстрелом добежал до случайно проезжавшего мимо автобуса. На этом автобусе царь приехал в Орхание и приказал отправить к месту происшествия отряд солдат. Сам царь в столкновении почти не пострадал. У него была кровь на лице — то ли оцарапал кустами, то ли задело камнем. Некоторые зарубежные газеты, видимо для красоты, писали, что пуля срезала у царя часть уса.

Всем пятерым участникам покушения удалось скрыться.

Вечером того же дня депутат Народного собрания, глава софийского отделения правящей партии Демократический сговор отставной генерал Константин Георгиев отправился вместе со своей внучкой на вечернее богослужение в церковь Семи святых в Софии. Перед зданием церкви он был застрелен боевиком БКП Атанасом Тодовичиным, известным под псевдонимом Янко. Тодовичину удалось скрыться и перебраться в Советский Союз. В подготовке покушения на генерала Георгиева участвовал также Живко Динов.

Что стало с участниками покушения на царя на перевале Арабконак и убийцей генерала Георгиева 19 июня 1925 года Васил Икономов и несколько человек из его отряда решили совершить налет на поезд «София—Пловдив». Скорее всего, кто-то сообщил об их планах властям. В ночь на 20 июня в районе села Белица сотрудники отдела государственной безопасности болгарской полиции убили Икономова при задержании. При нем был найден бинокль, принадлежащий царю Борису III. Васил Попов-Герой был убит в перестрелке с полицией в районе города Троян 3 апреля 1928 года.

был убит в перестрелке с полицией в районе города Троян 3 апреля 1928 года. Нешо Тумангелов вскоре после взрыва в церкви святой Недели перебрался в Королевство сербов, хорватов и словенцев. В апреле 1941 года он организовал партизанский отряд. По разным данным, он то ли погиб в бою с вторгшимися в Югославию немецкими войсками 6 апреля 1941 года, то ли выжил в тот день, но погиб позднее в ходе войны.

вскоре после взрыва в церкви святой Недели перебрался в Королевство сербов, хорватов и словенцев. В апреле 1941 года он организовал партизанский отряд. По разным данным, он то ли погиб в бою с вторгшимися в Югославию немецкими войсками 6 апреля 1941 года, то ли выжил в тот день, но погиб позднее в ходе войны. Нешо Мандулов эмигрировал в СССР, где выучился на радиоинженера, обзавелся семьей и стал жертвой сталинских репрессий в 1939 году.

эмигрировал в СССР, где выучился на радиоинженера, обзавелся семьей и стал жертвой сталинских репрессий в 1939 году. Антон Ганчев также выехал в СССР. Во время гражданской войны в Испании он вступил добровольцем в антифашистскую интернациональную бригаду. Погиб в 1937 году, точная дата смерти неизвестна.

также выехал в СССР. Во время гражданской войны в Испании он вступил добровольцем в антифашистскую интернациональную бригаду. Погиб в 1937 году, точная дата смерти неизвестна. Убийца генерала Георгиева Атанас Тодовичин эмигрировал в СССР, поменял имя на Владимир Илиев, вступил в ВКП(б), закончил Школу усовершенствования комсомольского состава пограничных и внутренних войск НКВД СССР. В марте 1938 года был арестован и 7 сентября расстрелян, в 1956-м реабилитирован

Кровавый Великий четверг

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 12 апреля на царя Болгарии Бориса III (на фото — с царицей Иоанной Болгарской) было совершено покушение

Фото: AP 12 апреля на царя Болгарии Бориса III (на фото — с царицей Иоанной Болгарской) было совершено покушение

Фото: AP

Чтобы осуществить свой план, заговорщикам нужна была первая жертва. Убить Начева им не удалось, у начальника полиции была слишком хорошая охрана. Но на отпевание генерала Георгиева должно было прийти армейское и полицейское начальство. Ожидалось, что будет присутствовать и царь Борис III.

Заупокойная служба была назначена на 16 апреля, Великий четверг. В 7 часов утра 16 апреля Задгорский провел на чердак собора руководившего акцией Николу Петрова, который должен был по знаку пономаря поджечь бикфордов шнур. Траурное шествие вошло в храм в 15 часов. Сначала гроб с телом генерала поставили так, чтобы при взрыве погибло как можно большее число людей, как рассчитывали террористы. Но потом из-за большого количества пришедших в храм гроб переставили, что спасло жизни премьер-министру Александру Цанкову и членам правительства.

Взрыв прогремел в 15:23. Главный купол храма рухнул. Погибли на месте 134 человека, еще 79 впоследствии скончались от ран. Среди погибших было много военных, в том числе 12 генералов и 15 полковников, три депутата парламента, а также множество гражданских лиц, включая целый класс девочек-гимназисток, певших в церковном хоре. Около 500 человек получили ранения.

Царь Борис III опоздал в храм, так как в тот день он сначала отправился на похороны убитых на перевале Арабконак Делчо Илчева и Петра Котева.

Облавы, аресты, побеги

После теракта в тот же день в Болгарии было объявлено военное положение. В Софии были запрещены передвижения по городу. В столице и во многих районах страны были произведены массовые аресты. В официальных сообщениях говорилось о «прискорбных происшествиях вследствие сопротивления отдельных лиц, разыскиваемых властями». Под этим имелись ввиду убийства без суда и следствия — при задержании, на допросе в полиции и т. п. По некоторым оценкам, жертвами внесудебных казней стали около 450 человек. В 1950-х в районе деревни Илиянцы (в настоящее время — жилой район Софии) была найдена братская могила, в которой были погребены жертвы террора 1925 года.

Руководство БКП осудило взрыв в соборе святой Недели как «необдуманное действие, губительное для антифашистского движения».

18 апреля пономарь Петр Задгорский то ли был арестован, то ли сам сдался властям. Или раскаявшись, или из опасения, что сообщники его ликвидируют, он рассказал о соучастниках все, что мог.

В СССР причастность болгарских коммунистов к теракту не признавалась. Советская пропаганда возлагала вину за взрыв на «фашистское» правительство Болгарии. Цитата из статьи Георгия Димитрова в журнале «Огонек»: «Являясь сами виновниками, своим варварским террористическим режимом создавшие условия и атмосферу, неизбежно приведшие к зловещему взрыву в Софийском соборе, они теперь стараются "установить" судебным порядком то, что покушение является делом Коммунистической партии и земледельческого союза, совершенное по "приказу из Москвы" и при содействии "агентов Юго-Славии"».

20 апреля полиция выследила Ивана Минкова. Чтобы избежать ареста, он покончил с собой. На следующий день полицейские вышли на след Косты Янкова. Завязалась перестрелка. Янков покончил с собой в горящем доме. 29 апреля в районе деревни Дервеница (в настоящее время — территория Софии) полицейские попытались арестовать причастного к теракту члена БЗНС Димитра Грынчарова. Он покончил с собой.

Димитр Златарев, Петр Абаджиев, Никола Петров, Живко Динев и Станке Димитров бежали из страны и добрались до СССР. Покинуть Болгарию им помог сотрудник Разведывательного управления (Разведупра) штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии Иван Винаров.

Что стало с участниками взрыва в соборе святой Недели, сбежавшими в Советский Союз Димитр Златарев в СССР сменил фамилию на Федоров. Был принят в ВКП(б) в 1925-м. Окончил Военно-политическую академию имени Н. Г. Толмачева, был членом Бауманского райкома ВКП(б) города Москвы. В 1936–1937 годах работал в политическом отделе железных дорог Перми. Умер в 1938 году в ГУЛАГе. В советских лагерях также закончилась жизнь Николы Петрова и Живко Динова .

в СССР сменил фамилию на Федоров. Был принят в ВКП(б) в 1925-м. Окончил Военно-политическую академию имени Н. Г. Толмачева, был членом Бауманского райкома ВКП(б) города Москвы. В 1936–1937 годах работал в политическом отделе железных дорог Перми. Умер в 1938 году в ГУЛАГе. В советских лагерях также закончилась жизнь и . В сетевых публикациях гуляет история о том, что Петр Абаджиев якобы дослужился до звания полковника РККА, вернулся в Болгарию в 1944 году и в 1946-м погиб в автокатастрофе, но авторитетные источники, подтверждающие это, отсутствуют.

якобы дослужился до звания полковника РККА, вернулся в Болгарию в 1944 году и в 1946-м погиб в автокатастрофе, но авторитетные источники, подтверждающие это, отсутствуют. Станке Димитров работал в Исполкоме Коминтерна, после начала Великой Отечественной войны выступал на радиостанции «Христо Ботев». Погиб в авиакатастрофе в Брянске 26 августа 1944 года вместе с группой болгарских коммунистов, направлявшихся из Москвы на родину для участия в запланированном на сентябрь народном вооруженном восстании.

После взрыва в соборе святой Недели Болгарию покинул резидент советской военной разведки Борис Иванов, находившийся в стране по документам на имя Бориса Краснославского.

Взрыв в Софии привел сотрудника резидентуры Разведупра в Вене Владимира Нестеровича к мысли стать перебежчиком. Он уехал в Берлин, где обратился к французскому консулу с предложением обменять информацию на французский паспорт и выезд во Францию. До отъезда он поселился в городе Майнц, где 6 августа был отравлен в кафе немецкими коммунистами братьями Марком и Густавом Гольке (в 1937-м Густав Гольке был арестован, обвинен в шпионаже и участии в контрреволюционной троцкистской организации и 2 ноября расстрелян, в 1956 году реабилитирован).

Суд и казнь

Закрытые слушания по делу о взрыве в соборе святой Недели прошли с 1 по 11 мая в казармах 4-го артиллерийского полка в Софии.

Марко Фридман, руководитель секции Военной организации Болгарской коммунистической партии, пономарь Петр Задгорский и подполковник Георгий Коев, в доме которого скрывался Иван Минков, были приговорены к смертной казни. Заочные смертные приговоры были вынесены также Станке Димитрову, Петру Абаджиеву, Димитру Грынчарову, Николаю Петрини и Христо Косовскому. При этом Петрини и Косовский еще 17 апреля были убиты в здании управления полиции, а Грынчаров покончил с собой 29 апреля.

Публичная казнь Фридмана, Задгорского и Коева состоялась 16 мая. В этот день газета «Правда» опубликовала передовую статью, озаглавленную «Софийские виселицы говорят». Она начиналась так: «В продолжение целой недели правительство Цанкова объявляет всему миру о великом зрелище. В субботу, в 8 часов утра, на Соборной площади в Софии белые палачи будут вешать публично, перед лицом болгарского народа, перед лицом всей Европы, перед лицом всего мира, борцов за освобождение трудящихся масс».

Алексей Алексеев