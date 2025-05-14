Москалькова призвала увеличить выплату ветеранам боевых действий в 4,5 тыс. руб.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала власти увеличить ежемесячную выплату ветеранам боевых действий, которая на сегодня составляет 4,5 тыс. руб. Омбудсмен озвучила инициативу на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в РФ, посвященного защите прав участников и ветеранов боевых действий, который прошел в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Нет необходимости доказывать, что выплата чрезвычайно мала и несоразмерна тому вкладу, который внесли наши воины в обеспечение безопасности нашего государства»,— отметила госпожа Москалькова.

Омбудсмен заверила, что уполномоченные по правам человека в российских регионах направят общее обращение к государственным органам власти с предложением увеличить единовременную месячную выплату «с учетом, где, когда и сколько человек осуществлял эту деятельность».

Василий Алексеев