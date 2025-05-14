В Самаре экс-советник губернатора подала в суд на работодателя

Ольга Михеева, бывший советник экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, обратилась с иском к своему прежнему работодателю. Заявление подано к автономной некоммерческой организации «Институт регионального развития» и региональному министерству образования. Материалы рассмотрел Ленинский районный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: samregion.ru Фото: samregion.ru

Ольга Михеева была генеральным директором АНО «Институт регионального развития». Ее уволили после того, как в отношении бывшей руководительницы организации возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ольгу Михееву задержали в мае 2024 года.

После этого был задержан брат экс-руководительницы АНО Денис Гусев, который ранее работал управляющим директором научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», и которому вменили аналогичное преступление.

По версии следствия, Ольга Михеева незаконно работала в АНО «Институт регионального развития» в должности гендиректора и директора по стратегическому развитию. Своими действиями она причинила ущерб бюджету примерно на 1,4 млн руб., считают силовики.

Экс-глава организации была арестована и помещена в СИЗО, но позже ее перевели под домашний арест. В итоге Ольгу Михееву уволили из АНО «Институт регионального развития» из-за конфликта интересов, но она не согласилась с этим и попыталась оспорить это решение.

В иске бывшей руководительницы АНО «Институт регионального развития» говорится о ее несогласии с увольнением: Ольга Михеева утверждает, что никакого конфликта интересов не допускала и дисциплинарного проступка не совершала. Она считает, что «между генеральным директором АНО "ИРР" и управляющим директором НОЦа отсутствовала непосредственная подчиненность и подконтрольность одного лица другому». Однако Ленинский районный суд Самары не согласился с мнением экс-гендиректора АНО.

Ранее в эту же инстанцию поступило уголовное дело Ольги Михеевой и Дениса Гусева. процесс стартовал в среду, 14 мая.

Георгий Портнов