Удмуртия показала новый проект сотрудничества со Свердловской областью

Правительство Удмуртии намерено продолжить сотрудничество с властями Свердловской области: проект соответствующего соглашения сроком на пять лет между сторонами опубликован на сайте регионального кабмина. Республику представляет глава региона Александр Бречалов, область — временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер. Из копии проекта следует, что предметом соглашения является установление и развитие взаимоотношений между субъектами в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Так, среди прочего указано, что стороны организуют бизнес-миссии и презентации инвестиционных площадок, прорабатывают вопрос целесообразности создания распределительных центров для экспортно-ориентированных предприятий, содействуют увеличению доли отечественных технологий, оборудования, материалов и ПО на крупных компаниях.

При этом соглашение не обязывает стороны заключать в дальнейшем другие договоры. Документ заменяет собой соглашение между правительствами Удмуртии и Свердловской области о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве от 24 мая 1996 года.