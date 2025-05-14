В Прикамье заключенного будут судить за финансирование движения уголовников

В Пермском крае окончено расследование в отношении осужденного, отбывающего наказание в одной из колоний Соликамска, сообщают СУ СКР по Прикамью и прокуратура региона. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). По версии следствия, мужчина являлся участником запрещенного движения, «целями которого являются криминальная и экстремистская идеология». При этом он предоставлял на финансирование организации собственные средства, а также занимался их сбором, ведением учета и распределением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В период с 2021 по 2023 год обвиняемый осуществил сбор безналичных средств на сумму более 2,1 млн руб. и предал для финансирования экстремистской организации собственные 170 тыс. руб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет об уроженце Соликамска Александре Коломове (включен в перечень террористов и экстремистов), 1983 года рождения. Он был неоднократно судим и ассоциировал себя с запрещенным судом экстремистским движением «АУЕ». В 2016 году он был осужден за сбыт наркотических веществ в крупном размере, Соликамский городской суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее Коломов привлекался к уголовной ответственности за употребление наркотиков, за кражу, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее смерть.