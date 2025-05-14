Анатолию Чубайсу оставили минимум

Анатолию Чубайсу оставили половину зарплаты и пенсии. Его остальное имущество арестовано в качестве обеспечительной меры по иску на 5,6 млрд руб. компании «Роснано» к восьми бывшим топ-менеджерам. Корпорация потребовала возмещения многомиллиардных убытков за нереализованный проект по созданию гибкого планшета для обучающихся Plastic Logic. Инвестиции в разработку уходили и на финансирование иностранных подрядчиков, сообщали СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

То, что Чубайсу позволят распоряжаться суммой на уровне прожиточного минимума, не убережет основные активы от обеспечительных мер на время разбирательств, говорит генеральный директор юрфирмы «Легикон-Право» Оксана Попова: «Законом об исполнительном производстве предусмотрено установление некоего прожиточного минимума и ограничение, в том числе обращение взыскания на пенсию в рамках 50%. Скорее всего, суд руководствовался как раз этим.

Возможно, будут новые ходатайства по обеспечительным мерам, и то, что не удалось сделать в рамках имущества Чубайса, будет реализовываться в рамках имущества его родственников. Само определение по обеспечительным мерам было достаточно странное, там написано: на все имущество, но без конкретики. Реализовывать такие определения крайне сложно. Но сейчас и в рамках убытков, и в рамках налоговых органов по 45 статье такие определения выходят, как под копирку. Это касается и госкорпораций».

По словам адвоката Анатолия Чубайса Павла Хлюстова, бывший чиновник не утрачивал связи с Россией, он не находится в розыске, и, хотя имел возможность давно избавиться от всех российских активов, он этого не сделал. Представитель истца тем временем утверждает, что все 32 объекта недвижимости, которыми когда-либо владел Чубайс, были отчуждены им с октября 2022 года по март 2023 года.

Процедура банкротства в отношении бывшего главы «Роснано» могла бы решить вопрос возврата имущества, если оно было продано, говорит адвокат, управляющий партнер юридической компании «Шашкин и партнеры» Денис Шашкин: «Развитие может пойти двумя путями. Первый — это обращение взыскания на то имущество, которое есть на территории Российской Федерации или за ее пределами. С учетом сегодняшней политической обстановки исполнение решений суда в иностранных юрисдикциях достаточно сложное. Поэтому следующим этапом здесь будет, вероятнее всего, признание банкротом.

В последующем, уже в процедуре банкротства этих физических лиц будут оспариваться сделки, по которым они имущество свое реализовывали: продаже какой-то недвижимости, акций, движимого, может быть, имущества, долей в каких-то компаниях. В рамках банкротства физических лиц будут как раз оспариваться все сделки с возвратом имущества в конкурсную массу. А в последующем уже управляющий арбитражный будет направлять, вырученные от этого, денежные средства на погашение убытков компании "Роснано"».

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008-го по 2020 год. После этого являлся спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. После начала СВО Чубайс покинул Россию. В 2024-м он стал соорганизатором Центра российских исследований при Тель-Авивском университете.

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Юлия Савина