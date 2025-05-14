Власти Тольятти назвали примерные сроки восстановления электричества

В администрации Тольятти в ответ на запрос «Ъ-Волга» назвали примерный срок восстановления электроэнергии в Автозаводском районе, где сегодня без электроснабжения остались потребители 239 многоквартирных жилых домов и 16 социально значимых объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Аварийная бригада ССК работает. Ориентировочный срок возобновления подачи электроэнергии — 15:00 (MSK+1)»,— сообщили в горадминистрации.

По информации диспетчерской службы энергоснабжающей организации, произошёл технологический сбой на электроподстанции на Южном шоссе, 97 Б.

Такой статистики не ведется, но, по мнению старожилов города, это самое масштабное отключение электричества в истории Тольятти.

Алексей Алексеев