В Орске отреставрируют памятник воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов

Сегодня, 14 мая, с утра на проспекте Мира рабочие устанавливают ограждение на время ремонта памятника воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов. В реставрации нуждается облицовочная плитка и сама стела. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По словам главы Орска Артема Воробьева, состояние монумента в настоящее время «абсолютно неприемлемо». После возведения памятник не находился ни на чьем балансе. Весной его передали одной из организаций, подведомственных муниципалитету. Также глава города сообщил, что нашли спонсоров, чтобы отремонтировать мемориал.

Проект реконструкции подготовил комитет архитектуры и градостроительства администрации города. Строителям предстоит отремонтировать основание монумента, снять старую и уложить новую облицовочную плитку. Планируется также привести в порядок прилегающую территория: заменить пьедестал под боевой десантной машиной и брусчатку на тротуаре.

Руфия Кутляева