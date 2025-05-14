Chat GPT все возрасты покорны

То, как вы используете Chat GPT, может указывать на ваш возраст. Об этом заявил создатель самой популярной модели искусственного интеллекта Сэм Альтман. По его словам, пенсионеры используют нейросеть как поисковик, зумеры как операционную систему, а люди в возрасте 20-30 лет — вместо советника. Тему продолжит Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сделать домашнее задание, выбрать карьеру или разрешить ссору с партнером? По словам Сэма Альтмана, зумеры не принимают решения, не посоветовавшись с ChatGPT. Сегодня нейросеть входит в пятерку самых популярных сайтов мира. А ее еженедельная аудитория приближается к 800 млн пользователей. При этом средняя продолжительность визита составляет около 7,5 с. Самые активные пользователи ChatGPT — студенты. По данным Высшей школы экономики, в России — это 40% аудитории. Они подключают сторонние инструменты, формулируют сложные запросы. И, в отличие от школьников, делают это осознанно, подчеркивает гендиректор айти-компании «А-Я Эксперт» Роман Душкин: «Школьники просто бездумно задают вопросы из контрольной работы ChatGPT, получают ответ, даже не читая его, копируют, вставляют и нажимают кнопку "отправить". Конечно, это их не развивает.

Другое дело — студенты. Например, у меня на программе "Искусственный интеллект" я поощряю разработку специальных агентов на основе больших языковых моделей для того, чтобы они помогали решать задачи по математическому анализу. Что касается коллег, то здесь, конечно, мы адаптировали все это в инструменты, которые используем на ежедневной основе для того, чтобы выполнять рутинные операции. Мы как уже состоявшие эксперты можем сделать так, чтобы боты контролировали вывод, исключить "галлюцинации"».

В то же время каждый третий россиянин использует нейросети на работе, подсчитали HR Lab и «Академия здоровья». Чаще всего для создания и редактирования текстов, генерации изображений, анализа данных и автоматизации задач. Причем, половина делегирует нейросетям до 60% рутины. Большинство пользуется бесплатными версиями. Среди топ-менеджеров почти 40% готовы оплачивать дополнительные функции. Также и компании все чаще хотят инвестировать в обучение сотрудников работе с ИИ, отмечает директор «КонтурШколы» Наталья Герасимова: «Самый популярный запрос, когда к нам приходит сотрудник и говорит, мол, мой руководитель спрашивает, может ли эта задача быть сделана не руками, а с помощью искусственного интеллекта? Может ли ИИ себя разогнать так, чтобы я быстрее эти задачи закрывал, и нам не пришлось нанимать дополнительный персонал, в том числе более низкоквалифицированный?

К нам чаще всего приходят уже состоявшиеся специалисты, бизнес-лидеры, их обучение связано с управлением ресурсами и с тематикой создания новых продуктов».

На этом фоне растет спрос на специалистов по настройке ChatGPT. В апреле он увеличился в 3,5 раза год к году, а интерес к Python-программированию вырос почти на треть. Все больше разработчиков используют нейросети в работе. По данным исполнительного директора Google, в октябре ИИ написал четверть кода компании.

Глава OpenAI Сэм Альтман также пользуется ChatGPT для генерации программ. Но по мнению эксперта «1С-Битрикс» Александра Сербула, полностью полагаться на ИИ пока рано: «Сейчас разработчики не думают, ленятся, просят что-то написать, он пишет, они вставляют, и получается программирование с отключенным сознанием. Списал у нейросети, вроде работает, а все, что не всегда работает, он не знает, тестов нет. В среднесложном коде он, к сожалению, ошибается и очень серьезно. Для обучения, для джунов можно использовать ИИ.

Для простых вещей — да, для ускорения чего-то, но сделать серьезный продукт, писать сложный софт на нем, конечно, нельзя, уровень далек от идеального».

Между тем, Google вновь стал самым посещаемым сайтом в мире по данным Similarweb. Пользователи проводят на нем в среднем больше 10 минут. Кроме ChatGPT в пятерку вошли YouTube, Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин, Валерия Калинина