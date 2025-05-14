В Тольятти 239 жилых домов и 16 социальных объектов остались без электричества
Электричество отключилось в Автозаводском районе Тольятти в среду, 14 мая. Сообщение об аварийном отключении подстанции на Южном шоссе, 97 Б, поступило на пульт оперативных служб днем. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ
«На время проведения работ без электроснабжения остаются потребители 239 многоквартирных жилых домов и 16 социально значимых объектов»,— говорится в сообщении.
На месте работают аварийные службы. Неполадку устраняют 16 специалистов и восемь единиц техники. Сроки возобновления электроснабжения не называются.