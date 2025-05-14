В Тольятти 239 жилых домов и 16 социальных объектов остались без электричества

Электричество отключилось в Автозаводском районе Тольятти в среду, 14 мая. Сообщение об аварийном отключении подстанции на Южном шоссе, 97 Б, поступило на пульт оперативных служб днем. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

«На время проведения работ без электроснабжения остаются потребители 239 многоквартирных жилых домов и 16 социально значимых объектов»,— говорится в сообщении.

На месте работают аварийные службы. Неполадку устраняют 16 специалистов и восемь единиц техники. Сроки возобновления электроснабжения не называются.

Георгий Портнов