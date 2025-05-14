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В Тольятти 239 жилых домов и 16 социальных объектов остались без электричества

Электричество отключилось в Автозаводском районе Тольятти в среду, 14 мая. Сообщение об аварийном отключении подстанции на Южном шоссе, 97 Б, поступило на пульт оперативных служб днем. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

«На время проведения работ без электроснабжения остаются потребители 239 многоквартирных жилых домов и 16 социально значимых объектов»,— говорится в сообщении.

На месте работают аварийные службы. Неполадку устраняют 16 специалистов и восемь единиц техники. Сроки возобновления электроснабжения не называются.

Георгий Портнов

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